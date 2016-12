Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat das Jahr 2016 an der 24. Stelle und damit um sieben Weltranglisten-Ränge besser als die ÖFB-Herren abgeschlossen. Diese Platzierung bedeutet gleichzeitig ein neues Allzeit-Hoch für die Auswahl von Coach Dominik Thalhammer.



An der Spitze des am Freitag veröffentlichten FIFA-Rankings liegen die US-Damen vor Olympiasieger Deutschland und Österreichs EM-Gegner Frankreich. Die weiteren Gruppengegner bei der EM 2017 in den Niederlanden, Schweiz und Island, rangieren auf den Plätzen 17 und 20.