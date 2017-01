14 Tore in der zweiten Liga waren für eine Teameinberufung zu wenig gewesen. Guido Burgstaller, hatte es bei Marcel Koller nur in die Kategorie "auf Abruf" geschafft. Nach seinem Wechsel von Nürnberg zu Schalke und seinem gelungenen Einstand (Siegestor gegen Ingolstadt) dürfte er bessere Karten haben.

Teamchef Koller begibt sich nach Gelsenkirchen, weil er dort im Freitag-Spiel Schalke – Frankfurt gleich drei Österreicher bei der Arbeit zu begutachten. Die Schalker Burgstaller, Alessandro Schöpf sowie Heinz Lindner, der erstmals von Beginn an das Frankfurter Tor hüten wird. Der Einsertormann Lukas Hradecky ist gesperrt.

Mit dem WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien wird am 24. März in Wien das Länderspiel-Frühjahr gestartet. 13.000 Karten (zum Preis von 10 bis 64 Euro) wurden bisher verkauft. Noch günstiger sind die Tickets vier Tage später in Innsbruck. Wer dort den Test Österreich – Finnland sehen will, zahlt 6 (Kinder-Tickets) bis maximal 34 Euro.

Möglicherweise gibt es bald einen Debütanten. Der 25-jährige gebürtige Schweizer Moritz Bauer (Vater aus Österreich) ist Außenverteidiger bei Kasan, bekam kürzlich einen österreichischen Pass und ist spielberechtigt.