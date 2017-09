Bundesliga-Spitzenreiter Sturm ist in der 2. Runde des ÖFB-Cups nur knapp einer Blamage entgangen. Die Grazer sicherten sich beim Regionalliga-Klub Anif erst in der Nachspielzeit das Achtelfinal-Ticket. 2:1 hieß es nach 97 Minuten in Grödig. Keine Mühe hatte die Austria, die bei Vöcklamarkt 3:0 gewann.

Marinko Sorda schoss die Anifer, die für dieses Duell nach Grödig ausweichen mussten, in Minute 19 in Führung. Der Bundesligist war in Folge die spielbestimmende Mannschaft, ging aber kläglich mit den Chancen um. So scheiterte Peter Zulj in der 50. Minute mit einem Elfmeter am starken Anif-Schlussmann Josef Stadlbauer.

Der Knoten platzte erst in der 78. Minute als Philipp Zulechner per Kopf ausgleichen konnte. Zulechner krönte sich dann in der Schlussphase auch zum Matchwinner. Der Lupfer des Stürmers fand in der vierten Minute der Nachspielzeit den Weg ins Tor.

Ergebnisse der zweiten ÖFB-Cup-Runde vom Mittwoch:

USK Anif - Sturm Graz 1:2 (1:0)

Grödig

Tore: Sorda (19.) bzw. Zulechner (78., 94.)

Sportunion Vöcklamarkt (Regionalliga Mitte) - Austria Wien 0:3 (0:1)

Tore: Prokop (29.), Ruan (69.), Holzhauser (72./Elfmeter)