Beim SKN St. Pölten wird bereits für die Relegation geplant. Aber mit welchem Trainer? Oliver Lederer versichert vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Admira am Samstag (18.30 Uhr), dass er "ohne Angst" seiner Arbeit nachgeht. Aber ein Endspiel um seine Zukunft in der NV-Arena will der Chefcoach andererseits auch wieder nicht ausschließen: "Ich muss mir den Vorwurf gefallen lassen, dass unsere Idee seit nunmehr fünf Monaten nicht so wirklich funktioniert."

Nach dem Hoffnungsschimmer mit dem 1:0 beim WAC gab es gegen Altach (1:2) und bei der Austria (0:4) bittere Niederlagen. "Ich habe einen Punkteschnitt von 0,4 und es wartet eine Länderspielpause – ich kenne die Mechanismen", erklärt Lederer, der für das Derby aber optimistisch ist. Hofbauer und Luxbacher sind angeschlagen, die Verletzung von Entrup tut besonders weh: "Das ist bei seinem Potenzial eine Katastrophe für uns."

Andererseits: Ernst Baumeister muss bei weitaus mehr Ausfällen wieder eine Admira-Elf basteln.