Lange durfte St. Pölten an den ersten Saisonsieg denken – am Ende gab es ein 1:2 beim WAC.

In der ersten Hälfte war nach einer Viertelstunde alles erzählt. Nach einem (klaren) Abseitstor durch Ouedraogo (3.) scheiterte derselbe eine Minute später per Kopf an SKN-Goalie Riegler. Und ein Volley-Schuss von Rnic nach einem Corner ging knapp drüber (10.). Getroffen haben aber wie aus heiterem Himmel die St. Pöltner: Nach einem guten Pass von Martic ließ der Finne Roope Riski Tormann Kofler aussteigen – 0:1 in der 14. Minute. Danach folgten 25 Minuten der Kategorie Fadesse, kurz vor der Pause hatten Ouedraogo und Palla Chancen.

6. Runde:

Samstag, 26.08.2017 WAC - SKN St. Pölten 2:1 (0:1) Rapid Wien - LASK Linz 18.30 Sonntag, 27.08.2017 SK Sturm Graz - Red Bull Salzburg 16.30 SCR Altach - SV Mattersburg 16.30 FC Admira - Austria Wien 19.00

Von der Spielauffassung änderte sich nach der Pause wenig, WAC spielte nach vorne, St. Pölten konterte und hatte durch Martic die einzige gute Chance des SKN nach der Pause (53.). Nur zwei Minuten traf Gscheidl nur die Stange. Als einige schon mit St. Pöltens erstem Saisonsieg gerechnet hatten, traf der eingewechselte Dever Orgill zum Ausgleich (78.). Bitter für die St. Pöltner: Dem Treffer ging ein Abseits voraus.

Es kam noch schlimmer für die Gäste: In der 87. Minute sorgte Bernd Gschweidl für den dennoch nicht unverdienten Siegestreffer.

Tabelle: