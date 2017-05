Rapid hat am Freitag das Heimtrikot für die kommenden beiden Bundesliga-Saisonen präsentiert. Gleichzeitig gaben die Wiener auch die Verlängerung des Vertrages mit dem Ausrüster Adidas bekannt. Dieser läuft nun bis zum Sommer 2021.

Das letzte Spiel der laufenden Saison gegen St. Pölten am Sonntag sowie das Cup-Finale am kommenden Donnerstag gegen Salzburg werden die Hütteldorfer in den neuen Dressen bestreiten.