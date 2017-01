Die Verletztenliste des SK Rapid hat sich um Maximilian Wöber erweitert. Wie der Bundesliga-Tabellenfünfte am Mittwoch bekannt gab, laboriert der Defensivspieler an einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen im rechten Bein. Wöber muss vorerst drei Wochen lang eine Schiene tragen. Zuletzt war bei Rapid bereits Linksverteidiger Thomas Schrammel wegen einer Meniskusverletzung ausgefallen.

Der 18-jährige Wöber wird seine Rehabilitation in Wien bestreiten und damit auch nicht am Trainingslager der Grünweißen in Benidorm bei Alicante (22. bis 29. Jänner) teilnehmen.