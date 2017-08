Vor dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Rapid und LASK ist es am Samstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Laut Exekutive haben etwa 30 bis 40 vermummte Personen ankommende LASK-Fans am Bahnhof Wien-Hütteldorf mit grünen Farbbeuteln und Steinen beworfen. Die Tatverdächtigen türmten demnach in weiterer Folge über die Gleisanlagen. Zwei mutmaßliche Täter wurden ausgeforscht und angezeigt.

Es gab unter anderem elf Anzeigen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, sechs Anzeigen wegen Sachbeschädigung sowie 13 Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz. Zudem wurden sechs Fahrzeuge beschädigt. Während und nach dem Spiel soll es zu keinen polizeilich relevanten Vorfällen gekommen sein.