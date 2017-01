Fix: Ümit Korkmaz unterschreibt bei SKN St. Pölten

Der frühere Fußball-Nationalteamspieler Ümit Korkmaz kehrt in die österreichische Bundesliga zurück. Der 31-Jährige Ex-Rapidler unterschrieb am Samstag beim Tabellenvorletzten St. Pölten, wie der Club auf seiner Facebookseite ohne Angaben über die Vertragslaufzeit bekanntgab. Der Mittelfeldmann mit Erfahrung in der deutschen Bundesliga spielte zuletzt bis November in der Türkei für Rizespor.