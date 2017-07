Fix: Rapid verleiht Matej Jelic an Rijeka

Es war nur eine Frage der Zeit: Stürmer Matej Jelic verlässt Rapid und wechselt vorerst leihweise für eine Saison zu HNK Rijeka. Der kroatische Meister, Salzburgs Gegner in der Champions-League-Qualifikation, besitzt anschließend auch eine Kaufoption auf den 26-jährigen Kroaten. Das vermeldeten die Hütteldorfer am Freitagnachmittag.

Jelic stieß im Spätsommer 2015 von MSK Zilina zum SK Rapid, wo er in zwei Saisonen auf 54 Pflichtspiele kam. Dabei gelangen ihm neun Tore, allerdings wurde der Stürmer immer wieder auch von Verletzungen zurückgeworden.

"Leider hatte Matej Jelic bei uns immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen und ist dadurch nicht so in Fahrt gekommen, wie wir uns es alle erhofft haben. Er ist ein hochveranlagter Stürmer, dem wir jetzt bei seinem neuen Verein alles Gute für die kommende Saison wünschen", wird Sportdirektor Fredy Bickel in einer Aussendung zitiert.