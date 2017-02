Ex-Bregenz-Präsident Hans Grill verstorben

Hans Grill, langjähriger Präsident des Vorarlberger Fußball-Vereins Schwarz-Weiß Bregenz, ist am 16. Jänner mit 86 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Dies vermeldeten Vorarlberger Medien. Der in der Steiermark geborene Unternehmer Grill führte Bregenz Ende der 1990er-Jahre in die Fußball-Bundesliga, 2005 musste der Verein aber Insolvenz anmelden und wurde aufgelöst.

Der neu gegründete SC Bregenz startete danach im Unterhaus, aktuell spielt der nun wieder als Schwarz-Weiß Bregenz antretende Club in der Vorarlbergliga.