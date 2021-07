eSports: 25 Fußballplätze in einem Saal

Der DJ hat den Soundteppich ausgelegt im Studio 44 im Haus der Lotterien in Wien, die Spieler der Teams haben sich in Grüppchen zusammengefunden, leicht erkennbar an den Trikots in den Vereinsfarben mit den Spielernamen am Rücken. Letzte Taktik-Gespräche werden geführt, letzte Videos von gefinkelten Spielzügen auf den Smartphones geschaut, ein letztes Mal der eigene Controller überprüft und durchgeblasen, damit ja kein Staubkörnchen stört.