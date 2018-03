EL: Salzburg gegen Dortmund wird Rekordspiel

Das Achtelfinal-Rückspiel der Europa League von Fußball-Meister Red Bull Salzburg zu Hause gegen Borussia Dortmund ist bereits vor dem Hinspiel in Deutschland ausverkauft. Die genaue Zuschauerzahl im Rückspiel wird 29.520 lauten. Eine freie Verkaufsphase gab es nicht. Alle verfügbaren Karten wurden laut Salzburg-Angaben binnen zehn Tagen im geschützten Verkauf abgesetzt.

Der erwartete Besuch ist Rekord für Salzburg in einem Pflichtspiel in der Red Bull Arena. Bisheriger Bestwert in Wals-Siezenheim waren 29.320 Zuschauer vor vier Jahren im Europa-League-Sechzehntelfinale gegen Ajax Amsterdam. Die Salzburger treten am Donnerstagabend (19.00 Uhr/live Puls 4 und Sky) zum Hinspiel in Dortmund an.