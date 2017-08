EL-Play-Off: Fan-Krawalle bei Austria - Osijek

Beim Play-off-Rückspiel der Fußball-Europa-League zwischen Austria Wien und NK Osijek in St. Pölten ist es am Donnerstagabend auch zu einem Pfefferspray-Einsatz der Polizei gekommen. Kroatische Fans hatten Behördenangaben zufolge vor dem Anpfiff am Stadion die Konfrontation mit Anhängern der Violetten gesucht. Es gab Festnahmen und Anzeigen.

Laut Polizei waren etwa 15 Osijek-Fans am Austria-Sektor vor der NV Arena aufgetaucht. Dann flogen Becher, Dosen und auch Steine. Um die Gruppierungen zu trennen, setzten Beamte schließlich Pfefferspray ein. Es gab drei Festnahmen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Zwei davon betrafen Anhänger der Kroaten. Ein Austria-Fan wurde angezeigt.

Der Polizei zufolge wurden außerdem 14 Anzeigen nach dem Verwaltungsstrafgesetz verhängt. 13 davon ergingen gegen kroatische Fans.