Champions League: Salzburg siegt souverän auf Malta

Neun Spiele, neun Siege, 30:1-Tore – die Bilanz der österreichischen Vereine im Europacup gegen Klubs aus Malta bleibt makellos. Auch Salzburg gab sich gegen Hibernians FC keine Blöße. Nach einem 3:0-Auswärtssieg bei Maltas Meister ist der Aufstieg in die 3. Qualifikationsrunde schon vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Red-Bull-Arena so gut wie fix.

Es war das erwartete Geduldsspiel. Trainer Marco Rose hatte in seinem ersten Pflichtspiel praktisch jener Elf das Vertrauen geschenkt, die auch beim starken 4:1 im letzten Test gegen Anderlecht begonnen hatte. Nur Lazaro ersetzte den verletzten Lainer als Rechtsverteidiger. Die Hibernians waren aber wesentlich besser auf das Salzburger Pressing vorbereitet als der belgische Meister. Maltas Meister baute um den eigenen Strafraum eine ziemlich stabile Mauer auf. Dazu kamen über 30 Grad und der alles andere als perfekte Rasen.