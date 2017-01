Bundesliga: Trotz Schnees geht es wieder auf die Piste

Pünktlich zum Trainingsstart bei den Bundesligisten aus Wien und Umgebung hat es auch in der Bundeshauptstadt das erste Mal in diesem Winter so richtig geschneit.

Das ist aber natürlich kein Grund, um nicht mit der Vorbereitung zu beginnen. Die Wiener Austria zieht sich daher in die geräumige und moderne Halle in ihrer Akademie zurück, um die medizinischen Tests zu absolvieren. Noch nicht mit von der Partie ist Larry Kayode, der – wie ausgemacht – erst im Laufe der Woche aus Afrika retour kommt.

Am Dienstag bittet Trainer Thorsten Fink seine Schützlinge zum ersten Doppel-Training nach Steinbrunn. Dort, wo sich die Veilchen seit dieser Saison gewöhnlich fortbilden. Und dort, wo man unter Umständen auch die gesamte Vorbereitung abhalten könnte, sofern man sich dazu durchringt, das fixierte Trainingslager in der Türkei doch noch zu stornieren. Die sportliche Führung wird sich dieser Tage mit den Spielern zusammen setzen und die Problematik erörtern.

Neues in der Südstadt

In der Südstadt gibt es heute um zehn Uhr eine Premiere. Trainer Damir Buric trifft erstmals auf seine neue Mannschaft. Das Trainerteam übernimmt der 52-Jährige von seinem Vorgänger Oliver Lederer. Auch Ex-Admira- und GAK-Spieler Michael Horvath wird unter dem Kroaten als Assistent weiterarbeiten. Eigentlich war der 34-Jährige Burgenländer als neuer Trainer der Admira Juniors vorgesehen.

Nicht unter seinem Landsmann spielen wird Ante Roguljic. Die Red-Bull-Leihgabe, die Herbst zunächst nur zu Kurzeinsätzen gekommen und dann lange verletzt war, will nach Salzburg zurück. Detail am Rande: Buric war vergangene Saison bei Hajduk Split Trainer des 20-Jährigen gewesen, der sich aber auch beim kroatischen Spitzenklub nicht durchsetzen konnte.

Neues gibt es aus St. Pölten zu vermelden. Die Niederösterreicher verpflichteten den senegalesischen Innenverteidiger Babacar Diallo, der zuletzt in Finnland tätig war. Zudem werden zwei Spieler getestet. Der US-Boy Alex Ramos und ein alter Bekannter – Ümit Korkmaz.

Einer, der die letzten Wochen der Herbstsaison bei der Admira mittrainiert hat, wird am Dienstag beim Trainingsauftakt des WAC erwartet: Issiaka Ouédraogo. Ob der Stürmer aus Burkina Faso mit österreichischem Pass für die Kärntner wie schon in der Saison 2015/’16 spielen wird können, hängt davon ab, ob er vom Hatta Club die Freigabe erhält.

Bei Meister Salzburg stehen heute und morgen die obligatorischen Leistungstests in Thalgau auf dem Programm. Jonatan Soriano und Wanderson, im Herbst noch verletzt, sowie Altach-Heimkehrer Dimitri Oberlin werden auf dem Trainingsplatz dabei sein. Munas Dabbur ist nach seiner Muskelverletzung noch nicht fit für das Mannschaftstraining.