Rapid-Stürmer Maximilian Entrup wird in der Frühjahrssaison für den SKN St. Pölten spielen. Der im Sommer vom Erste-Liga-Klub FAC nach Hütteldorf gewechselte Wiener wird bis zum Ende der aktuellen Saison an den Bundesliga-Neunten verliehen. Laut einer Rapid-Aussendung enthält die Vereinbarung keinerlei Option für die Niederösterreicher für eine Fix-Verpflichtung des 19-Jährigen.

Entrup kam in der Herbstsaison zu drei Kurzeinsätzen bei den Profis und spielte für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Ost. Nach einer im Oktober erlittenen Knöchelverletzung musste er allerdings pausieren und kam bis zum Jahreswechsel zu keiner Spielpraxis mehr. "Dieser Schritt ist für Maximilian Entrup eine große Chance um vermehrt Spielpraxis in der obersten Leistungsklasse sammeln zu können. Er hat großes Potential und wir werden ihn natürlich in den nächsten Monaten genau im Auge behalten", sagte Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel.