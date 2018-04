Austria präsentiert das Logo der neuen Generali-Arena

Im Rahmen der Derby-Pressekonferenz präsentierten Austria Wiens AG-Vorstand Markus Kraetschmer und Generali-CEO Alfred Leu das Logo der neuen Generali-Arena.



"Genau drei Monate vor der Eröffnung der Generali-Arena, der wir schon alle sehr entgegenfiebern, ist für uns der ideale Zeitpunkt gekommen, das Logo der neuen Generali-Arena zu präsentieren. In Orientierung an internationalen Top-Klubs wird das Logo der Generali-Arena im und rund um das Stadion sehr präsent sein", wird Kraetschmer in einer Presseaussendung zitiert.



Auch Cheftrainer Thomas Letsch zeigte sich angetan: "Wir freuen uns natürlich sehr auf die neue Generali-Arena. Ich habe gesehen, was hier entsteht, das ist großartig."