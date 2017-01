Austria nach Portugal, Kayode nach China?

Bei der Austria kehrt Larry Kayode heute aus dem Urlaub zurück. Ob der Stürmer noch länger bleibt?

Unter den interessierten Vereinen sollen sich auch zwei finanzstarke Klubs aus China befinden. Dorthin wäre ein Transfer für einen Spieler außerhalb der EU ohne Teameinsätze leichter umzusetzen als nach England.

Das geplante Trainingslager der Austria in der Türkei wurde doch storniert. Aus Sicherheitsgründen werden die Mehrkosten in Portugal akzeptiert. Von 20. bis 28. Jänner geht’s an die Algarve.

Sturm-Kandidat Dwamena

Bei Sturm könnte der Nachfolger von Edomwonyi (Rizespor) ein weiterer Ex-Red-Bull-Spieler sein: Raphael Dwamena. Der 21-Jährige entwickelte sich nach seinem Abgang aus Salzburg bei Lustenau zum Goalgetter der "Erste Liga".