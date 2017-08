Austria im EL-Play-Off nicht im Happel-Stadion

Seit Freitag kennen die drei noch verbliebenen Europacup-Teilnehmer aus Österreich ihre Gegner. Die Wiener Austria, Altach und der aus der Champions-League-Qualifikation abgestiegene Meister Red Bull Salzburg müssen die letzte Hürde zur Europa League, das Play-Off, überstehen, um in die Gruppenphase einzuziehen.

Die Wiener Austria trifft auf Eindhoven-Bezwinger NK Osijek aus Kroatien. Die Kroaten hatten zuvor auch schon den FC Luzern ausgeschaltet. Das Hinspiel findet am 17. August in Kroatien statt. Das Rückspiel am 24. August wird die Austria definitiv nicht im Happel-Stadion bestreiten können. Das Prater-Oval ist aufgrund des zwei Tage später stattfindenden Konzerts von Popstar Robbie Williams belegt. Als Ausweichstadion steht nun St. Pöltens NV-Arena zur Diskussion.

Red Bull Salzburg trifft auf Viitorul Constanta. Der aktuelle rumänische Meister Viitorul Constanta wurde erst 2009 aus der Taufe gehoben. Sein herausragendes Merkmal ist jener Mann, der wie zu seiner aktiven Zeit nun abseits des Platzes die Fäden zieht: Gheorge Hagi ist Eigentümer, Präsident und Trainer. Gespielt wird zunächst am 17. August zunächst auswärts beziehungsweise am 24. August 2017 in Salzburg.

Der SCR Altach bekommt es nun mit Israels Fußball-Rekordmeister Maccabi Tel Aviv zu tun. "Wir sind wieder der absolute Underdog", betonte Trainer Klaus Schmidt nach der Auslosung am Freitag in Nyon. Das Hinspiel steigt am 17. August auf dem Innsbrucker Tivoli, das Rückspiel dann eine Woche später im 13.600 Zuschauer fassenden Netanya-Stadion.