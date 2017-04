Admira mit Last-Minute-Sieg gegen Rapid

Rapid taumelt weiter durch das Frühjahr: Gegen die Admira setzte es in der Südstadt eine 2:3-Niederlage. Dabei lagen die Hütteldorfer zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung. Ein unnötiges Elfmeterfoul von Verteidiger Stephan Auer und ein Last-Minute-Tor von Christoph Monschein bescherten der Admira dennoch den Heimsieg.

Die Südstädter hatten schon mit einem Traumstart begonnen: Nach nur dreieinhalb Minuten brachte Maximilian Sax die Hausherren in Führung - unter kräftiger Mithilfe der Rapid-Defensive, die den Ball nicht zu klären vermochte. Tamas Szanto glich für die Hütteldorfer aus, und Joelinton stellte kurz vor der Pause auf 2:1 aus Sicht der Gäste.

In der zweiten Hälfte gab Rapid das Spiel jedoch wieder aus der Hand. Stephan Auer sprang im Strafraum unmotiviert in Admira-Verteidiger Thomas Ebner hinein, Schiedsrichter Schörgenhofer entschied auf Elfmeter. In der 90. Minute liefen die Hütteldorfer dann ins offene Messer: Monschein behauptete den Ball auf der rechten Seite, ein Ferserl-Doppelpass mit Marco Maier brachte den Goalgetter in Schussposition und seine Direktabnahme krachte unhaltbar für Knoflach ins Netz.