Damir Canadi (Altach-Trainer): "Die Mannschaft hat den Spielplan hundertprozentig umgesetzt. Es war der Plan, dass Sakic vor allem die Gefährlichkeit von Röcher in den Griff bekommt, das ist in der ersten Hälfte sehr gut gelungen. Mitte der zweiten Hälfte habe ich reagiert und mit Lienhart mehr Power nach vorne ins Spiel gebracht. Letztendlich war die erste Hälfte schon so, dass wir zwei Hochkaräter verpasst haben und im Umschaltspiel zu wenig spritzig waren. Nach 90 Minuten bin ich völlig zufrieden. Was mich aber wirklich ärgert, ist der Elfmeter und die Gelb-Rote Karte in der Nachspielzeit."

Ivica Vastic (Mattersburg-Trainer): "In der ersten Hälfte habe ich drei gute Möglichkeiten von uns gesehen, da haben wir es verabsäumt, mehr daraus zu machen. Leider haben wir heute dreimal verletzungsbedingt wechseln müssen, wir hatten damit taktisch keine Möglichkeiten. Bei Altach war das ganz anders, die Spieler von der Bank haben den Unterschied ausgemacht. Es war eigentlich eine Pattpartie ohne viele Höhepunkte, natürlich sind wir enttäuscht. Die Mannschaft ist es gewohnt, mit Druck umzugehen, genauso wie ich. Wir wissen, dass jedes Spiel schwierig wird, aber wir werden wieder aufstehen."