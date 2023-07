Ukrainer tritt bei Fecht-WM aus Protest nicht gegen Russen an

Der 39-jÀhrige ukrainische Degen-Fechter Ihor Rejslin hat bei den Weltmeisterschaften in Mailand den Kampf gegen den 31-jÀhrigen Russen Wadim Anochin boykottiert. Der Olympia-Dritte von Tokio ging am Mittwoch in der Runde der letzten 64 nicht auf die Planche, auf der Anochin wartete. Der Kampf wurde deshalb als "nicht angetreten" zugunsten des Russen gewertet.