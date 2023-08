Boxer Tyson Fury: Mörder seines Cousins erhält lebenslang

Weil er den Cousin des britischen Boxers Tyson Fury erstochen hat, muss ein 22-Jähriger in England für viele Jahre hinter Gitter. Ein Gericht in Manchester verurteilte den Mann am Freitag wegen Mordes zu lebenslanger Haft, er muss mindestens 28 Jahre im Gefängnis verbringen. Er hatte dem 31 Jahre alten Opfer bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar im vergangenen Sommer in den Hals gestochen.