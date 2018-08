Boxer-Serie, Teil 5: Dzambekov, Österreichs große Olympiahoffnung

Es war sein größter Sieg, selten sah man ihn so erleichtert. Umar Dzambekov, einer der Besten seiner Zunft im Land, hat die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Damit darf er nun seine Fäuste in der Olympia-Qualifikation für Österreich hinhalten, im Kampf der Ringe als Österreicher in den Ring steigen. „Endlich ist es soweit, ich freue mich, das Land vertreten zu können. In dem ich aufgewachsen bin, in dem ich von Kind auf alles gelernt habe“, jubelt der gebürtige Tschetschene, der seit seinem vierten Lebensjahr in Österreich lebt.

Dzambekov fühlt sich deshalb freilich längst als Österreicher, spricht perfekt Deutsch, besucht auch in Wien die Sporthandelsschule für Leistungssport, auch die Matura möchte er machen. "Er ist seit Ewigkeiten zu 100 Prozent integriert", sagen seine Kollegen vom Boxstudio Bounce.