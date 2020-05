Boxer Nader: "Aus einer beschissenen Situation das Beste machen"

Auch im Olympiastützpunkt Bounce, den sein Bruder und Bundestrainer Daniel Nader leitet, ist die Situation ungewiss. "Wir wissen, dass die Fitnesscenter Ende Mai aufsperren, aber noch nicht, wie es mit Kampfsportzentren weitergeht. Es ist eine schwere finanzielle Herausforderung."

Dass es im Oktober eine Bounce-Fight-Night gibt, glaubt Nader nicht. "Vielleicht ist es im Dezember möglich, Kämpfe ohne Publikum zu veranstalten. Wir haben einen guten TV-Partner an der Hand. Wir wollen den Boxsport wieder dorthin bringen, wo er in Zeiten von Hans Orsolics war."

Das Positive an der Pause? "Ich hatte nun viel mehr Zeit für meine zweijährige Tochter." Ob sie in seine Fußstapfen treten will? "Sie schlägt zwar schon kräftig zu, ich will sie aber lieber zum Tennis schicken."