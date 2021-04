Wiener Boxer "El Grande" auf dem Weg nach oben

Big Business

Und zwar in einer Art Kooperation: Der erst 17-jährige Deutsche Tom Sander, den man prophezeit, dass er in den Spuren großer Boxer aus Deutschland tritt, hat bei der Bounce Fight Night im März geboxt. "Wir wollen Stefan schnell viele Kämpfe besorgen, damit er bald in die Ranglisten kommt, da sind solche länderübergreifenden Kooperationen gerade in Pandemiezeiten viel wert", sagt Daniel Nader. "Profiboxen ist Business und vor allem Teamwork. Ohne meinen Boxstall Bounce, der mir den Rücken stärkt, wäre ich nicht in Karlsruhe. Ich bin hungrig und freue mich auf den Kampf", sagt der 26-jährige Nikolic, der im Juni erstmals Vater wird.