Boxen: Tyson Fury bleibt unbesiegt

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury bleibt in seiner Profiboxkarriere ohne Niederlage. In seinem 30. Kampf beim Sieg über den zuvor unbezwungenen Schweden Otto Wallin in Las Vegas musste der Engländer am Sonntag über die volle Distanz gehen, um den einstimmigen Punktsieg (116:112, 117:111, 118:10) zu sichern.

Bei seinem insgesamt 29. Sieg bei einem Unentschieden wurde Fury durch ein stark blutendes Cut am rechten Auge behindert, die er sich in der dritten Runde zugezogen hatte. Der Ringrichter musste in der sechsten Runde gar den Kampf unterbrechen, damit die Wunde behandelt werden konnte.