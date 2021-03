Boxen: Trauer um US-Legende Marvin Hagler

Er war eine Institution in der ganz großen Zeit des Mittelgewichts in den 1980ern - und einer der besten Boxer in der langen Geschichte dieses Gewichtsklasse überhaupt: "Marvelous" Marvin Haghler. Nun ist der legendäre US-amerikanische Boxer im Alter von nur 66 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Kay Hagler bestätigte auf Facebook den überraschenden Tod des ehemaligen Weltmeisters im Haus seiner Familie in New Hampshire. Details zur Todesursache wurden weder dort noch in Berichten von US-Medien genannt.