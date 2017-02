Boxen: Pacquiao lässt Fans über Gegner abstimmen

Boxweltmeister Manny Pacquiao lässt die Fans über seinen nächsten Gegner abstimmen. Der 38 Jahre alte Filipino fragte via Twitter: „Wen wollt ihr als nächsten Gegner für mich?“ Pacquiao bietet ein Quartett an, aus dem ausgewählt werden darf: Jeff Horn, Terence Crawford aus den USA, Amir Khan oder Kell Brook aus Großbritannien. Der Kampf soll in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. In ersten Meinungen favorisieren die Fans den ehemaligen Mittelgewichts-Champion Khan.

Who do you want me to fight next in the UAE?