Nicole Wesner kämpft um die Doppel-WM

Nicole Wesner wird am 6. Dezember im Multiversum eine Doppel-WM boxen. Die Wahl-Wienerin boxt gegen die Ungarin Gina Chamie um die Titel WIBF und WBF im Leichtgewicht. Der WiBF ist Pionier im Frauenboxen, ist der älteste Frauenboxverband unter dem die Deutsche Regina Halmich (die vor wenigen Woching in der Hall of Fame verewigt wurde) zwölf Jahre Weltmeisterin war. Derzeit sind z.B. Ramona Kühne (D) und Melissa McMorrow ( USA) Weltmeisterinnen der WIBF. "Eigentlich war es mein Ziel 2014 einen ersten Titelkampf zu machen. Nun boxe ich um eine WM, sogar von zwei Verbänden. Ich bin glücklich, was ich mit meinem Team Gym23 und Steven Küchler bis jetzt erreicht habe", sagt eine glückliche Wesner.

Der Kampfabend am 6. Dezember ist eine Kooperation zwischen FFC, dem größten Promoter im Bereich Free Fight in Europa und Östereichs größten Kampfsportclub Gym23.

Es kämpfen z.B. Nandor Guelmino, Philipp Schranz und Aleksandar Rakic. Fadi Merza, Ex-Weltmeister im Thai-Boxen wird seinen Abschiedskampf geben und damit einen Schlussstrich unter seine erfolgreiche Karriere setzen.