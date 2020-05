Naders Selbstkritik nach dem Titelgewinn

18 Kämpfe, 17 Siege, ein Unentschieden – so lauten die starken Eckdaten von Naders Profikarriere. Einer Karriere, in der weitere Titel folgen sollen, wie Hagen Döring, der Sportdirektor des Sauerland-Boxstalls, sagt: „ Marcos wird im Jahr 2013 zunächst in Österreich freiwillig den Titel verteidigen und danach die Pflichtverteidigung gegen einen Italiener bestreiten. Aber klar ist, dass wir einen Kampf um die Europameisterschaft wollen.“

Glückliche Gesichter, wohin man schaut? Nicht ganz. Verlierer Santos war grantig: „Ich habe mehr geschlagen als beim Unentschieden im November. Klar, dass so etwas im Ausland passiert.“