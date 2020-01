Boxen: "Golden Baby" Voraberger wechselt zu Daniel Nader

Die besten Kräfte gebündelt an einem Ort. Auch Eva Voraberger ließ sich vom schlagkräftigen Argument überzeugen, dass im 16. Bezirk die besten Bedingungen herrschen. Die Ex-Weltmeisterin wechselt in den Boxklub Bounce und trainiert nun unter dem österreichischen Nationaltrainer Daniel Nader.

Nach einem sportlich überschaubar erfolgreichen Jahr arbeitet sie mit Nader nun an einem Comeback. Und die Steirerin wird schon bei der nächsten Bounce-Fight-Night am 6. Juni in den Ring steigen. "Im Bounce habe ich nicht nur das beste Trainingsumfeld, sondern mit Daniel Nader auch den besten Trainer in Österreich", sagt der 29-Jährige, besser bekannt auch unter den Namen " Golden Baby".

Auch Daniel Nader streut Rosen. " Eva ist ein Profi durch und durch und hat eine Vorbildwirkung für den ganzen Boxklub." Im Bounce trainieren unter anderem auch die Profis Marcos Nader und Howig Grigorjan. Zudem die Olympia-Hoffnungen, allen voran Umar Dzambekow, dem eine große Zukunft attestiert wird. "Sie ist eine Bereicherung für unseren Klub", sagt auch Marcos Nader, der demnächst auch als Dancing Star eine gute Figur abgeben will.

Erst im Oktober verlor Voraberger ihren WM-Gürtel im Superfliegengewicht etwas überraschend an die Argentinierin Vanesa Taborda.