Ein Mittelgewichtler aus Mexiko ist der Sport-Krösus

Der mexikanische Profiboxer Saúl Álvarez hat ausgesorgt: Der 28-jährige Mittelgewichtler hat am Mittwoch einen Vertrag mit dem Streamingdienst DAZN unterzeichnet, der ihm für seine nächsten elf Kämpfe bis 2023 die Rekordsumme von 365 Millionen Dollar (315,5 Millionen Euro) garantiert – und zwar als Minimalsumme, Boni sind möglich.

Damit ist er der bestverdienende Sportler der Welt. Bislang hielt Baseballer Giancarlo Stanton den Rekord, der 2014 für seinen Transfer von den Miami Marlins zu den New York Yankees 325 Millionen Dollar erhalten hat. Und Álvarez ist der Nutznießer der Tatsache, dass sich der amerikanische Bezahlsender HBO mit Jahresende aus dem Boxen zurückziehen wird: Der britische Kanal DAZN will nun in die Bresche springen und den Markt erobern.