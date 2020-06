Der "junge, hungrige Löwe" fordert seine Chance

Profiboxer Tyson Fury ist einem Kampf gegen Wladimir Klitschko einen Schritt näher gekommen. Der 26 Jahre alte Brite fordert den zwölf Jahre älteren Dreifach-Weltmeister aus der Ukraine heraus: " Wladimir, es wäre eine Ehre, mit dir im Ring zu stehen, denn du bist ein Superchampion. Aber ich bin ein junger, hungriger Löwe, und ich verdiene jetzt meine Chance. Nun bin ich an der Reihe", sagte Fury gegenüber Sky Sport News HD. Der Brite hatte Samstagnacht seinen Landsmann Dereck Chisora in London im Duell um die Schwergewichts-EM durch Aufgabe nach der zehnten Runde besiegt.

Der in seinen 23 Kämpfen ungeschlagene Fury ist in der Rangliste der WBO, deren WM-Titel Klitschko hält, von Rang vier weiter nach vorn gerückt. Chisora war vor der fünften Niederlage in seinem 25. Profifight die Nummer eins des Verbandes.

Wladimir Klitschko besitzt bislang die Gürtel der Verbände IBF, WBO und WBA. Der 38-Jährige soll nach dem Willen des WBC bald die Chance erhalten, auch um dessen WM-Gürtel zu kämpfen. Der Ukrainer strebt im April zunächst eine freiwillige Titelverteidigung an. Im Gespräch ist neben dem Amerikaner Bryant Jenning nun auch Fury.