Box-Weltmeister Joshua: "Rassismus ist eine Pandemie"

Der britische Schwergewichts-Box-Weltmeister Anthony Joshua sprach am Samstag während einer Teilnahme an einem " Black Lives Matter"-Marsch in Watford über Rassismus von einer " Pandemie". "Das Virus wird als Pandemie bezeichnet", sagte der ganz in Schwarz gekleidete Joshua. "Es ist außer Kontrolle. Ich rede aber nicht über Covid-19. Das Virus, über das ich rede, heißt Rassismus."