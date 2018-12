Box-Star Alvarez sichert sich seinen vierten WM-Titel

Der als einer der weltbesten Boxer eingestufte Saul "Canelo" Alvarez hat sich den nächsten Weltmeistertitel gesichert. Der 28-jährige Mexikaner bezwang Samstagabend in New York (Ortszeit) den Briten Rocky Fielding durch technischen K.o. in der dritten Runde. Damit ist der Mittelgewichts-Champion von WBO, WBA (Super) und der IBO nun auch WBA-Weltmeister eine Kategorie höher im Supermittelgewicht.

Alvarez steht nunmehr bei 51 Siegen (35 K.o.) in 54 Profikämpfen. Vor 20.110 Zuschauern im Madison Square Garden hatte der zwölf Zentimeter größere Fielding nicht die Spur einer Chance. Alvarez schickte den 31-jährigen Briten viermal zu Boden. Fielding hatte im Juli dieses Jahres dem Deutschen Tyron Zeuge den WM-Titel der WBA durch technischen K.o. entrissen.