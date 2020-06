Botwinow zu vier Monaten Haft verurteilt

Blöd gelaufen ist es für den ehemaligen Langlaufprofi Michail Botwinow.



Der Vize-Olympiasieger wurde Mittwoch in Leoben zu vier Monaten bedingter Haft verdonnert. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig und Botwinow wird um seine Sportlerehre weiter kämpfen. Doch hat sich der nun als Sport- und Immobilienmanager tätige Russe in die Dopingaffäre um Ex-ÖSV-Betreuer Walter Mayer verstrickt.

Richter Richard Gollner sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte zwei Ermittler der Soko Doping angelogen hat. Er sei nie in der Wiener Humanplasma zur Blutwäsche gewesen, behauptete Botwinow. Die eifrigen Beamten zeigten ihn umgehend wegen falscher Beweisaussage an. Denn der Ex-Geschäftsführer dieser Firma, Rudolf Meixner, wollte den Langläufer partout dort gesehen haben.



Paradoxerweise wäre Blutdoping nicht relevant gewesen, da 2003 die Filterung und Konservierung von roten Blutkörperchen noch nicht unter das Antidopinggesetz fiel. "Aber sehr wohl war das sportlich verpönt", sah der Richter ein Motiv.