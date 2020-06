Ob er auch Eishockey für langweilig hält? Sein Heimatland ist seit der vergangenen Woche Mitglied des Eishockey-Weltverbandes IIHF. "Das ist doch nur so eine Cool-Running-Geschichte", sagt Bolt in Anspielung auf den jamaikanischen Viererbob, der es nach den Winterspielen 1988 in Calgary zu Hollywood-Ehren gebracht hat. "Es gibt nur zwanzig Spieler in Jamaika." Und das Eis wird doch für die Piña Coladas gebraucht.



Nein, er wolle nie Hockey spielen. "Stattdessen werde ich die hundert Meter in 9,4 Sekunden laufen". Dann trommelt er auf das Mikro, um die Fernsehleute zu ärgern, freut sich diebisch, wenn die sich an die Kopfhörer greifen, macht seine inzwischen weltberühmte Pistolenschuss-Bewegung, lacht unmotiviert laut auf, versucht, ernst zu bleiben und zaubert den Beobachtern eine sehr naheliegende Frage ins Gesicht: "Bitte, was raucht dieser Kerl!"



Bolt ist lustig. Sehr sogar. Ernst wird er nur, wenn ihm lustige Fragen gestellt werden: Warum er die dreijährigen Kinder bei einem Show-Lauf zuvor im Stadion nicht besiegen konnte, will ein tschechischer Lokalreporter wissen. Bolts Miene wird finster. Todernst antwortet er: "Weil meine Jeans zu eng sind, weil mir die Baseball-Kappe vom Kopf geflogen wäre, weil ich Angst vor einem Fehlstart hatte."



Bolt ist so amüsant, dass man lang blättern muss in den Geschichtsbüchern der Leichtathletik, um einen Superstar mit vergleichbarem Unterhaltungswert zu finden. Irgendwann stößt man dann vielleicht auf Daley Thompson, den legendären Zehnkämpfer aus London, der heute 56 ist – und als BBC-Experte über Bolt bei den Sommerspielen in London berichten wird.



Stichwort London. "Nein, dort lauf` ich nicht", sagt er völlig unvermittelt – und versetzt die Reporterschar in den Ausnahmezustand. Erst ein sehr breites karibisches Lächeln von Ohr zu Ohr entspannt die Situation.