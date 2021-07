Boasson Hagen gewann dritte Dauphine-Etappe

Der norwegische Sky-Profi verwies nach 167 Kilometern den Deutschen Gerald Ciolek sowie den Slowenen Borut Bozic auf die Ehrenplätze. Der Tiroler Stephan Denifl kam als Tages-78. zeitgleich mit dem Tagessieger ins Ziel.

Rund 500 Meter vor dem Ziel hatte sich ein Sturz ereignet. Zuvor waren zwei spanische Ausreißer, die sich kurz nach dem Start abgesetzt hatten, gestellt worden, so dass es zum Massensprint kam. Im Gesamtklassement gab es an der Spitze keine Veränderung: Der zweifache Bahn-Olympiasieger Bradley Wiggins führt weiter mit einer Sekunde Vorsprung vor dem australischen Tour-Sieger Cadel Evans ( Australien). Denifl rangiert mit 1:21 Minuten Rückstand an 71. Stelle.