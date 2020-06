Die zwei schrägsten Vögel der WM

Raubvogel – so kann man Birds of Prey und Raptor übersetzen. Eines haben die beiden gemeinsam – sie sind sehr schräge Vögel. Ob Damen oder Herren; ob Raptor oder Birds of Prey. Der Mix aus steilen Hängen, Sprüngen, Wellen und Gleitpassagen macht die Pisten in Beaver Creek zu den anspruchsvollsten im Rennkalender. "Hier muss man seinen ganzen Mut zusammennehmen", sagt Julia Mancuso. "Es ist einer jener Kurse, auf denen du bis ins Ziel kämpfen musst. Wenn du in einer Kurve nachlässt, wirst du nicht gewinnen", sagt die 30-jährige US-Dame. "Es ist so steil, dass man sich mit viel Risiko auch einen Fehler erlauben und trotzdem noch Zeit aufholen kann bis ins Ziel."