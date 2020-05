Bengals legen im Play-off-Kampf vor

Die Donnerstag-Partie des 15. NFL-Spieltags war eine klare Angelegenheit. Zu überlegen präsentierten sich die Cincinnati Bengals im Lincoln Financial Field von Philadelphia. Die heimischen Eagles wurden von Andy Dalton und Co. vor allem in der zweiten Halbzeit überrant - 34:13 war der logische Endstand aus Sicht der Gäste aus Cincinnati. Dabei hatten die verletzungs-geplagten Eagles zur Pause sogar noch mit 13:10 geführt, ehe dem Team von Coach Andy Reid in Halbzeit zwei kein einziger Punkt mehr gelang. Fünf Turnover in einem Spiel waren für die Mannen aus Pennsylvania nicht zu verkraften.

Für die siegreichen Bengals - sie halten nun bei einer 8:6-Bilanz - richtet sich der Blick nun zum anderen Team aus dem Bundesstaat Pennsylvania. Die Steelers, direkter Konkurrent aus der AFC North sowie den wohl letzten auszufechtenden Play-off-Platz, müssen am Sonntag zu den Dallas Cowboys. Die Texaner rechnen sich in der NFC ebenfalls noch Chancen auf die Postseason aus.

Zusätzliche Brisanz verleiht dem Duell die Tatsache, dass sich in der kommenden Woche Bengals und Steelers im direkten Duell treffen - verlieren die Stellers in Dallas, dann könnten die Bengals in der kommenden Woche aus eigener Kraft den Play-off-Spot fixieren. Spannung ist an den letzten drei Spieltagen der Regular Season damit wohl garantiert.

Zur offiziellen NFL-Homepage