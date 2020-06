Beim Streiten ist Österreich Olympia-Spitze

Kritisch äußerte sich auch Sportminister Norbert Darabos – auch über das Abschneiden der rot-weiß-roten Sportler. Vor allem aber über das Förderungssystem in Österreich. Seine Forderung nach einer Zusammenlegung der viel zu vielen Teilorganisationen wärmte er ebenfalls auf.



Dagegen wehrten sich:

a) ÖOC-Präsident Karl Stoss. Er sagt: "Abgerechnet wird bei Schlusspfiff. Es hat keinen Sinn, jetzt Unruhe zu stiften. Es geht nicht an, dass Sportler pauschal verurteilt werden." Jetzt Diskussionen über Strukturänderungen zu führen, sei kontraproduktiv. "Das können wir in Ruhe tun, wenn die Analysen abgeschlossen sind."



b) Peter Wittmann, Präsident der Bundessport-Organisation (BSO). Diese war von Darabos als Blockierer bezeichnet worden. Wittmann: "Wir haben den Gesetzesvorschlag im Juni bekommen und Stellung genommen. Wir hatten 14 Tage Zeit; der Entwurf hat drei, vier Jahre gedauert – und wir sollen die Blockierer sein?" Wittmann sieht vor allem Darabos in der Pflicht: "Die fördern vier Jahre die Falschen – und dann sind alle anderen schuld."