Beim Fremdgehen erwischt: Ehefrau bedrohte NFL-Star mit Pistole

Ehefrau wurde festgenommen

Nina Thomas und ihre Freundinnen wurden festgenommen, später aber wieder freigelassen. Earl Thomas kam ohne Festnahme davon. Der Anwalt der Ehefrau bestreitet jedenfalls sämtliche Vorwürfe. Der NFL-Star selbst meldete sich auf Instagram zu Wort. "Es geht eigentlich niemanden an, aber ich will dem Bericht zuvorkommen. Ich bin sehr sauer, dass die Geschichte an die Öffentlichkeit kommt", so Thomas.

Und weiter: "Anstatt über uns zu reden, nehmt uns in eure Gebete auf. Wir versuchen das bestmögliche aus unserem Leben rauszuholen, aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Wir reden und ich habe meine Kinder sehen können". Seitens der NFL gab es noch kein Statement.