Beginnt der Rekordversuch in Wien schon um 5 Uhr früh?

Er ist Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und hält mit einer Zeit von 2:01:39 ( Berlin 2018) den Marathon-Weltrekord. Am Montagabend wird sich Eliud Kipchoge in Kenia in das Flugzeug setzen, in Richtung Wien abheben um am kommenden Wochenende Sportgeschichte zu schreiben. Als erster Mensch will der 34-Jährige 42,195 Kilometer unter 2 Stunden laufen.