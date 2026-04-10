Starke Österreicher: Hammarberg/Berger schlagen Olympiasieger

Timo Hammarberg und Tim Berger haben beim Elite16-Turnier in Saquarema (Brasilien) für eine Sensation gesorgt. Die jungen Österreicher setzten sich gegen die norwegischen Olympiasieger Anders Mol und Christian Sørum in zwei Sätzen mit 21:16 und 21:18 durch.

Der Erfolg kommt umso überraschender, als die Voraussetzungen alles andere als ideal waren. Hammarberg hatte in der Nacht vor dem Spiel mit massiven Magenproblemen zu kämpfen und musste sich zunächst stabilisieren. Dennoch stand das Duo am nächsten Tag auf dem Court – und zeigte eine beeindruckende Leistung.