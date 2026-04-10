Starke Österreicher: Hammarberg/Berger schlagen Olympiasieger
Timo Hammarberg und Tim Berger haben beim Elite16-Turnier in Saquarema (Brasilien) für eine Sensation gesorgt. Die jungen Österreicher setzten sich gegen die norwegischen Olympiasieger Anders Mol und Christian Sørum in zwei Sätzen mit 21:16 und 21:18 durch.
Der Erfolg kommt umso überraschender, als die Voraussetzungen alles andere als ideal waren. Hammarberg hatte in der Nacht vor dem Spiel mit massiven Magenproblemen zu kämpfen und musste sich zunächst stabilisieren. Dennoch stand das Duo am nächsten Tag auf dem Court – und zeigte eine beeindruckende Leistung.
Gegen die favorisierten Norweger, die als Olympiasieger 2021 und Weltmeister von 2022 und dominierendes Team der vergangenen Jahre gelten, agierten Hammarberg/ Berger von Beginn an mutig. Mit konstantem Side-Out-Spiel, wirkungsvoller Blockarbeit und hoher Intensität entschieden sie beide Sätze für sich und feierten ihren ersten Sieg gegen das Top-Duo.
Mit dem Erfolg sicherten sich die Österreicher Platz zwei in Pool E und zogen damit in die K.o.-Phase ein. Zuvor war die Gruppenphase wechselhaft verlaufen: Auf eine knappe 1:2-Auftaktniederlage gegen die Schweizer Krattiger/Dillier folgte ein souveräner 2:0-Erfolg gegen die Brasilianer Adelmo/Mateus.
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