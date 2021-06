Schwaiger/Chukwuma starten mit Niederlagen

Stefanie Schwaiger hat am Mittwochabend beim Grand Slam in Den Haag auch ihr zweites Spiel mit ihrer neuen Partnerin Lisa Chukwuma verloren. Das neu formierte Duo unterlag den Brasilianerinnen Maria Clara/Carol in 33 Minuten glatt mit 0:2 (-17,-17). Gegen die topgesetzten Europameisterinnen Madelein Meppelink/Marleen van Iersel ( NED) hatte es am Vormittag ebenfalls ein 0:2 (-15,-11) gegeben.

Am Donnerstag (17.30 Uhr) treffen Chukwuma/ Schwaiger in ihrem abschließenden Gruppenspiel auf die Schweizerinnen Nadine Zumkehr/ Joana Heidrich. Zum Aufstieg in die Zwischenrunde benötigen die Österreicherinnen einen klaren 2:0-Sieg und Schützenhilfe von Meppelink/Van Iersel gegen Maria Clara/Carol.