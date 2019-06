Beachvolleyball: Die World Tour macht in Baden Station

Österreichs Beachvolleyball-Teams haben beim ersten Heim-Höhepunkt der Saison in Baden wieder den Turniersieg im Visier. Die Vorjahresfinalistinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und die Titelverteidiger Clemens Doppler/ Alexander Horst sind jeweils topgesetzt. Das Ein-Stern-Turnier der World Tour beginnt am Donnerstag mit der Qualifikation und endet mit dem Herrenfinale am Montag.

"Die Setzung sagt wohl alles, Österreich sollte am Treppchen vertreten sein", bekräftigte ÖVV-Nationaltrainer und Doppler/Horst-Trainer Robert Nowotny. "Es sind einige Teams mit internationaler Erfahrung und FIVB-Medaillen am Start. Das wird ein interessantes Pfingstwochenende."

Die Vizeweltmeister Doppler/ Horst könnten es auf dem erhofften Weg zu ihrem dritten Baden-Titel unter anderem mit ihren Landsmännern Robin Seidl/ Philipp Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz zu tun bekommen. Auch Alexander Huber/ Christoph Dressler stehen dank einer Wildcard im Hauptbewerb, der am Samstag mit den Gruppenspielen beginnt. Weitere ÖVV-Duos spielen in der Country Quota und der Qualifikation (Freitag).

Aber auch die Polen Mariusz Prudel/Mikolaj Miszczuk, die Russen Artem Jarsutkin/Maxim Siwolap und die Letten Toms Smedins/Haralds Regza werden zu beachten sein. Bei den Damen treten neben Schützenhöfer/Plesiutschnig auch Nadine und Teresa Strauss, Dorina und Ronja Klinger sowie Patricia Maros/ Julia Mitter im Hauptfeld an. Die internationale Konkurrenz wird von Taylor Pischke/ Sophie Bukovec aus Kanada angeführt.