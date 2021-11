Beach-Volleyballer Huber/Dressler auf WordTour im Viertelfinale

Die österreichischen Beach-Volleyballer Alexander Huber und Christoph Dressler sind beim letzten World-Tour-Turnier in Itapema (BRA/4*) mit ihrem dritten Sieg in das Viertelfinale eingezogen. Nach dem Gruppensieg fix für die Runde der letzten 16 qualifiziert, setzte sich das ÖVV-Duo am Freitagabend (Ortszeit) gegen die Belarussen Alexander Dziadku/Pawel Pjatruschka mit 2:0 (13,17) durch. Nächste Gegner von Huber/Dressler sind die Dänen Jacob Stein Brinck/Kristoffer Abell.