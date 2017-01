Die Dallas Mavericks haben in der Basketball-Profiliga NBA die nächste Überraschung geschafft. Einen Tag nach dem Erfolg in San Antonio besiegten die Texaner am Montag (Ortszeit) die Cleveland Cavaliers mit 104:97.

Beim Meister war LeBron James mit 23 Punkten der beste Werfer, für Dallas schaffte Harrison Barnes mit 24 Zählern und elf Rebounds ein "double double".

NBA-Ergebnisse vom Montag:

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 122:119

Miami Heat - Brooklyn Nets 104:96

Boston Celtics - Detroit Pistons 113:109

Minnesota Timberwolves 111:105 n.V.

Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers 104:97

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies 96:115